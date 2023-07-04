Москва, 4 июля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит предложение Совфеда обложить акцизом весь производящийся в РФ этиловый спирт, а также предусмотреть субсидии для уплаты акциза на спирт для медучреждений.

РИА Новости/Варвара Гертье

«То, что касается деталей, связанных в том числе с предложениями Минфину по акцизам и всему остальному, — такие поручения будут даны. Мы обязательно рассмотрим на правительстве, что здесь можно еще сделать», — сказал Мишустин.

В ходе встречи с главой правительства 4 июля спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко призвала обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт и предусмотреть субсидии для спирта, используемого в медучреждениях. По её мнению, эта мера позволит бороться с нелегальной спиртосодержащей продукцией, а бюджетные средства будут использоваться более эффективно.

По словам Матвиенко, разница в стоимости спиртов, которые используются для производства алкогольной продукции и для медицинской и парфюмерно-косметической отраслей, составляет более 80%. «У Минфина есть все расчёты, есть готовность реализовать. Другого пути справиться с этой проблемой нет», — отметила парламентарий.

Ранее Минфин поддержал идею введения минимальных розничных цен (МРЦ) на сидр и пиво. В ведомстве назвали введение МРЦ правильной инициативой, но она требует проработки.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня в России произошло массовое отравление сидром. Жители Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и других регионов отравились сидром самарского производства. С тех пор количество пострадавших от суррогатного алкоголя ежедневно росло. По данным Минздрава РФ на 17 июня, от ядовитого сидра в нескольких регионах России отравились 106 человек, из них 36 человек, в том числе один ребёнок, скончались. 18 июня в Пензе умерла 17-летняя девушка после выпитого «Мохито» от производителя «Мистера Сидра».

8 июня стало известно, что ядовитый «Мистер Сидр» был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Это стало основанием для увольнения заместителя начальника ГУ МВД России по региону Юрия Сафронова. Следственный комитет объединит несколько уголовных дел, возбуждённых после отравления людей сидром, в одно производство.