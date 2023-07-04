Москва, 4 июля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова продолжать «настойчиво работать» по всем направлениям, которые касаются рынка труда в стране.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Прошу также настойчиво по всем этим направлениям, о которых вы сейчас сказали, продолжать работать», — заявил российский президент на совещании с членами правительства после доклада министра труда.

Глава государства отметил важность состояния рынка труда для экономической и социальной сфер.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС Владимир Путин заявил, что Россия будет работать не больше, а эффективнее конкурентов, и в этом залог её успеха.

Он также отметил, что доходы в бюджет от перерабатывающих отраслей повышаются, что говорит об изменении структуры российской экономики.

Глава государства заявил, что российские власти постараются расширить программы для талантливых и целеустремлённых людей. По словам президента, программы кадровой подготовки следует расширять, так как талантливых, перспективных и целеустремлённых людей в России больше, чем участников этих программ. Путин отметил, что убеждается в этом каждый год на встречах с выпускниками программ.

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Юлия Шепелева на встрече с Владимиром Путиным заявила, что объём налоговых поступлений в России с января по июнь 2023 года составил более 21,6 трлн рублей, фиксируется прирост по всем основным налогам, кроме налога на добычу полезных ископаемых.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в 2023 году вузы окончат около 916 тысяч человек, среди которых примерно 197 тысяч — инженеры. Кроме того, уточнила Голикова, более 800 тысяч человек выпустятся из учреждений среднего профессионального образования в этом году, из них 129 тысяч уже трудоустроены.