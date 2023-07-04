Петропавловск-Камчатский, 4 июля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Истребитель МиГ-31 потерпел аварию во время учебного полёта в Камчатском крае, сообщили 4 июля в Тихоокеанском флоте РФ.

Известия/Зураб Джавахадзе Истребитель МиГ-31

Ведутся поиски экипажа. К месту аварии направлены поисково-спасательные силы ТОФ. Известно, что самолёт выполнял полёт без боекомплекта. Причины происшествия устанавливаются.

В апреле этого года военный самолёт МиГ-31, выполнявший учебный полёт, разбился в Мурманской области. Истребитель упал в безлюдном месте, вблизи озера, оба лётчика смогли катапультироваться.