Москва, 4 июля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Уничтожение русской культуры за рубежом является попыткой самоубийства. Об этом 4 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Михаил Солунин/ТАСС Памятник А. С. Пушкину

Глава государства отметил, что русская культура является частью и европейской, и мировой культуры.

«И когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру, это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя», — сказал Путин.

Он добавил, что невозможно убить культуру целого народа, тем более такого великого, как российский.

Как сообщало ИА Регнум, Путин назвал основу суверенитета России. Это, по его словам, самодостаточность во всех ключевых областях. Глава государства добавил, что запрос на суверенитет формируется во всех сферах, в том числе в образовании и культуре, связанных с традициями народа и историей страны.