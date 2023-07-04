София, 4 июля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Посольство России в Софии подтвердило факт гибели двух российских моряков на гражданском судне в территориальных водах Болгарии, сотрудники генконсульства России в Варне находятся в контакте с представителями болгарских правоохранительных органов, которые ведут расследование гибели граждан России. Об этом 4 июля сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в посольстве России в Болгарии.

Impact Press Group/ZUMAPRESS.com/globallookpress Мрской порт Варна

«Подтверждаем гибель двоих граждан России. Судно «Милфорд» под флагом Белиза. Генеральное консульство поддерживает связь с окружной прокуратурой Варны и морской администрацией города», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия.

Как передавало ИА Регнум, два российских моряка — рулевой и повар — погибли на борту гражданского судна «Милфорд» в районе болгарского порта Варна. Моряки погибли 3 июля после 21:00 по местному времени в результате инцидента, все подробности которого ещё не установлены. По данным СМИ, они находились в трубе в трюме судна, заполненной забортной водой. Неясно, каким образом они попали в трубу и что делали в трюме. Погибшим — повару и рулевому — было 32 года и 58 лет соответственно. Всего на борту было 14 членов экипажа, все они — граждане России.