Москва, 4 июля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил со всех сторон оценить идею направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые российские территории.

Известия/Александр Полегенько

«У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами: с региональными службами, с федеральными службами, с транспортным ведомством, с МЧС, МВД», — сказал глава государства на совещании с правительством.

Российский лидер добавил, что необходимо сделать для граждан всё, что возможно.

Как передавало ИА Регнум, накануне министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко заявил, что длина автомобильной пробки на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края достигла девяти километров.

На Крымском мосту организовали дополнительные пункты досмотра. Туристическая отрасль в Крыму полностью готова к приёму большого количества туристов, заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.