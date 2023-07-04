Москва, 4 июля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Активисты нескольких американских общественных организаций не испугались давления властей Соединённых Штатов и продолжили взаимодействие с Россией, заявил глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Вашингтон объявил награду до 10 млн долларов за информацию о местонахождении Ионова по обвинению якобы во вмешательстве в выборы и в заговоре с целью вовлечь американских граждан в действия в качестве незаконных агентов властей РФ.

«Организации, которые входили в наш клуб, всегда и везде нас поддерживали, продолжают это делать и по сей день. При том, что за любой контакт со мной — в широком понимании — у них могут быть последствия», — сказал он РИА Новости.

Активист добавил, что для таких организаций идея выше, чем опасения и угрозы преследования со стороны властей. Многим организациям десятки лет, и давление со стороны ФБР для них не повод, что надо сложить руки и перестать бороться, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в июле прошлого года Федеральное бюро расследований провело обыски у членов американских общественных организаций из-за подозрений в якобы распространении «российской пропаганды» со стороны общественников.

При этом Комитет по прекращению репрессий со стороны ФБР считает, что власти Соединённых Штатов используют ситуацию вокруг Украины для проведения «охоты на ведьм» внутри страны и репрессий против неугодных общественников.