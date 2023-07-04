Варна, Болгария, 4 июля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Два российских моряка — рулевой и повар — погибли на борту гражданского судна «Милфорд» в районе болгарского порта Варна. Об этом сообщил 4 июля портал BTV Novinite.

Вячеслав Бобков/ РИА Новости Морской порт Варна. Болгария

Моряки погибли 3 июля после 21:00 по местному времени в результате инцидента, все подробности которого ещё не установлены. Они находились в трубе в трюме судна, заполненной забортной водой. Неясно, каким образом они попали в трубу и что делали в трюме.

У правоохранительных органов есть несколько версий. Они собрали первоначальную информацию о ЧП и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Погибшим — повару и рулевому — было 32 года и 58 лет. Всего на борту было 14 членов экипажа, все они — граждане России.

Судно «Милфорд» плавает под флагом Белиза. Оно проводило работы по углублению дна в порту Варны, затем отправилось в Бургас для таких же работ. В ночь происшествия судно следовало из Бургаса в Констанцу для дозаправки. Когда произошло ЧП на борту, «Милфорд» находился в десяти милях от Варны. Судно направилось в порт, где его ждали полиция и аварийные службы.

Как сообщало ИА Регнум, тела двоих российских моряков извлекли из трюма судна «Милфорд» сотрудники пожарной службы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Судно останется в порту Варны до завершения расследования.