Москва, 4 июля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пошутил о хорошем настроении генерального директора компании «КамАЗ» Сергея Когогина, связав это с исчезновением конкурентов у автопроизводителей России.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин во время встречи с выпускниками РАНХиГС

На встрече российского лидера с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Юлия Шепелева рассказала Владимиру Путину о своих впечатлениях от одного из выступлений Когогина. По её словам, руководитель компании «КамАЗ», рассказывая о планах на будущее, выступал «ярко и воодушевляюще».

«Конкуренты исчезли, вот он теперь в хорошем настроении пребывает», — пошутил президент России.

Как передавало ИА Регнум, также Владимир Путин заявил, что Россия будет работать не больше, а эффективнее конкурентов и в этом залог её успеха. Глава государства заявил, что с 2017 года 50 выпускников «Школы губернаторов» стали главами регионов, пятеро — федеральными министрами, более 20 — заместителями федеральных министров. Он заверил, что российские власти постараются расширить программы кадровой подготовки для талантливых, перспективных и целеустремлённых людей.

Российский лидер отметил, что доходы в бюджет от перерабатывающих отраслей повышаются, что говорит об изменении структуры российской экономики. Ранее на совещании в ходе поездки в Дагестан российский лидер информировал, что рост перерабатывающей промышленности в России в период с мая 2022 года по май 2023 года составил 12,8%.