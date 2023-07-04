Путин поддержал готовность Херсонской области быть вместе с Россией
Путин назвал принципиальным вопросом готовность Херсонской области идти вперёд вместе с РФ
Москва, 4 июля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС 4 июля назвал принципиальным вопросом готовность Херсонской области двигаться вперёд вместе со страной.
«Самое главное для нас, что нужно поддерживать движение вперёд вместе с Россией, это принципиально, это самый важный вопрос», — сказал глава государства, комментируя выступление выпускника школы губернаторов, зампредседателя правительства Херсонской области Семёна Машкауцана.
Во время встречи с выпускниками Машкауцан отметил: «Уверен, что мы победим».
«Семён Алексеевич, в этом сомнений нет», — добавил президент.
По словам российского лидера, жители Херсонской области проявляют удивительное мужество, терпение и созидательный потенциал. Путин поблагодарил жителей за сделанный выбор, отметив, что он был непростым.