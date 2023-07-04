Мелитополь, 4 июля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Российские войска отразили попытку штурма ВСУ около села Работино Запорожской области, противник бежал. Об этом 4 июля сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня наши войска отбили попытку штурма в районе села Работино. Враг под шквалом наших ударов был частично уничтожен, рассеян и бежал», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что ситуация находится под контролем, российские военные держат свои позиции и выбили украинских боевиков с их позиций, которые находились севернее и северо-западнее Работино.

Также Рогов сообщил, что в районе села Марфополь уничтожена вооружённая спецгруппа ВСУ, которая двигалась по направлению к Дорожнянке. По его словам, этот населенный пункт играет ключевую роль в попытках противника наступать на пологовском направлении.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля Рогов сообщил, что в Запорожской области ВСУ ввели резервы на ореховском участке фронта. По его словам, ВСУ при поддержке танков и под прикрытием артиллерии шли на штурм в районе села Работино с целью прорвать линию обороны и попытаться захватить город Токмак.

Также он отмечал, что на запорожском участке фронта российские военные перешли в активную оборону. Он добавил, что ВС РФ не только качественно обороняются, но и контратакуют с минимальными рисками для личного состава. Киевские власти, наоборот, бросают волнами на убой всё новые силы.