Москва, 4 июля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Следователи обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте иностранного гражданина по фамилии Ерменко по уголовному делу о шпионаже. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в суде.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Ходатайство следствия об избрании Ерменко С. П., которому вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано сегодня», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что дата рассмотрения пока не назначена, подробности дела в суде не сообщили в связи с его секретностью.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, гражданина Украины, которого заподозрили в шпионаже. По версии следствия, по заданию лица, действовавшего в интересах ВСУ, с октября 2022 года подозреваемый собирал и передавал информацию о передвижении и местах дислокации подразделений Народной милиции ЛНР и Вооружённых сил России.

Сотрудники УФСБ России по ЛНР задержали в Луганске гражданку Украины, которая призналась, что собирала информацию о передвижении российских подразделений и военной техники. Женщина сообщила, что бывали случаи, когда она записывала увиденное на страницах книги, которую читала, когда ехала в общественном транспорте. Приезжая домой она передавала собранную информацию украинской стороне.

В Москве по делу о шпионаже задержали гражданку России. Дело задержанной содержит секретную информацию, поэтому заседание пройдет в закрытом режиме.