Москва, 4 июля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Доходы в бюджет от перерабатывающих отраслей повышаются, что говорит об изменении структуры российской экономики, заявил 4 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС.

Известия/Сергей Коньков

«Доходы от перерабатывающих отраслей повышаются, это говорит об изменении структуры экономики», — сказал он.

Ранее на совещании в ходе поездки в Дагестан российский лидер информировал, что рост перерабатывающей промышленности в России в период с мая 2022 года по май 2023 года составил 12,8%.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика оказалась гораздо устойчивее, чем считали западные страны. Он отметил, что Запад ошибся, полагая, что санкции против Москвы навредят РФ.

7 мая стало известно, что Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, что стало лучшим достижением за последние восемь лет.