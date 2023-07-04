Москва, 4 июля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Объём налоговых поступлений в России с января по июнь 2023 года составил более 21,6 трлн рублей, фиксируется прирост по всем основным налогам, кроме налога на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщила заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Юлия Шепелева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Известия/Михаил Терещенко

По её словам, по оперативным данным Казначейства и Федеральной налоговой службы, за январь–июнь налоговые поступления составили более чем 21,6 трлн рублей.

«По основным доходообразующим налогам у нас идёт прирост, кроме нефтегазовых», — пояснила она, добавив, что прирост по страховым взносам за первое полугодие составил порядка 400 млрд рублей, а по налогу на доходы физических лиц — 105 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, генеральная прокуратура России предложила ужесточить налог на добычу драгоценных металлов, добываемых в рудах многокомпонентных металлов. Эту инициативу поддержало Министерство финансов. Согласно российскому налоговому законодательству, налогами облагается только извлечение полезных ископаемых по лицензии. При этом к драгоценным металлам, извлекаемым из отвалов и отходов добывающих компаний, применяется льготная ставка 0%. Отмечается, что министерство прорабатывает возможные варианты совершенствования порядка исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых при добыче многокомпонентных комплексных руд.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Министерство финансов России работает над новыми предложениями по совершенствованию расчёта налога на добычу полезных ископаемых для нефтяников в дополнение к тем решениям по снижению дисконта к цене нефти, что уже были приняты.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову письмо с предложением увеличить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 20% для тех жителей Москвы, годовой доход которых составляет более 25 млн рублей. Он напомнил, что Минтруд РФ в данном случае реализует предложение, которое было высказано президентом.