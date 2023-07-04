Москва, 4 июля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Якутск является лучшим городом, который развивается в условиях вечной мерзлоты, заявил 4 июля президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Александр Кряжев Вид на Якутск с горы Чочур-Муран

Так, в ходе встречи президента с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) мэр Якутска Евгений Григорьев заявил, что готовящийся мастер-план города сделает город «лучшим в мире городом вечной мерзлоты».

«Я думаю, что Якутск уже лучший город в условиях вечной мерзлоты. Других таких просто нет», — отметил российский лидер.

Мэр города в свою очередь добавил, что в ходе работы над мастер-планом уже пройдена процедура его защиты у помощника президента России Максима Орешкина.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года Путин присвоил Якутску звание города трудовой доблести. Глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что гордится тем, что теперь уже два города республики имеют столь высокое звание.