Энергодар, Запорожская область, 4 июля, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) восстановлено, сообщил 4 июля директор ЗАЭС Юрий Черничук, слова которого передаёт Telegram-канал станции.

Известия/Сергей Венявский

«В 14:00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ «Днепровская». Станция работает штатно», — сказал он.

В сообщении также отмечается, что собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме, нарушений в работе АЭС нет.

Как передавало ИА Регнум, власти Украины минувшей ночью отключили Днепровскую линию электропередачи, питавшую электричеством Запорожскую АЭС.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим готовит теракт на ЗАЭС. По её словам, об этом, в частности, свидетельствует то, что в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

Не исключил развития такого сценария и член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, цель такой провокации — добиться полной изоляции России от мирового сообщества.