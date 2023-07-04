Москва, 4 июля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Жители Херсонской области проявляют удивительное мужество, терпение и созидательный потенциал. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, выслушав выступление зампредседателя правительства Херсонской области Семёна Машкауцана.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Хочу поблагодарить вас за ваш выбор. Выбор, прямо скажем, непростой. Хочу поблагодарить людей, которые вместе с вами работают, и всех, кто живет в Херсонской области, потому что эти люди проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал», — отметил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Херсонской области успешно ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации, которая возникла после подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС.

По его словам, в Новокаховском городском округе специалисты завершили все восстановительные работы, вода полностью сошла. В Голопристанском и Алёшкинском муниципальных округах остаются частично подтопленными шесть населённых пунктов и восемь тысяч жилых домов, добавил глава региона.

По его словам, более десяти тысяч человек получили материальную помощь по 10 тысяч рублей, продолжается приём заявлений на все виды финансовых выплат.

После очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС.

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС заявил, что не сомневается в победе России. Во время встречи заместитель председателя правительства Херсонской области Семён Машкауцан заявил: «Уверен, что мы победим». Владимир Путин ответил, что в этом сомнений нет.