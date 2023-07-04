Москва, 4 июля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях до 200 военных ВСУ, сообщил 4 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на указанном направлении самоотверженными и слаженными действиями ВС России нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Луговское Запорожской области.

«В ходе боевых действий уничтожено до 200 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Также уничтожен один танк, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков заявил, что в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Всего за сутки на донецком направлении потери ВСУ составили до 290 военных убитыми и ранеными, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и САУ Krab польского производства.