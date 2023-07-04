Москва, 4 июля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за прошедшие сутки уничтожили в ДНР полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. Об этом 4 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Всего за сутки на донецком направлении потери ВСУ составили до 290 военных убитыми и ранеными, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и САУ Krab польского производства.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения.

Министр отметил, что Вооружённые силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику и этим существенно снижают его наступательный потенциал.