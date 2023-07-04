Москва, 4 июля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 4 июля на брифинге.

Он уточнил, что на купянском направлении в минувшие сутки уничтожен склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны ВСУ. Он находился у населённого пункта Песчаное в Харьковской области.

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