Москва, 4 июля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Тело Александра Сафьяна, который в 90-х и начале 2000-х был звездой подиумов и снимался для обложек модных журналов, нашли в квартире на севере Москвы. Комната, в которой обнаружили труп была вся в крови, на теле модели зафиксировали множественные колото-резанные раны. СК разбирается в обстоятельствах смерти. Сообщил источник ИА Регнум.

48-летнего Сафьяна обнаружила мёртвым его супруга. По данным источника, женщина не могла попасть в квартиру, потому что дверь была заперта изнутри. На звонки Александр не отвечал, а также не читал сообщения. Супруга вызвала на место полицию, и правоохранители помогли вскрыть дверь. На полу в одной из комнат было обнаружено тело Александра.

«Тело лежало в одной из комнат, которая была залита кровью. На теле мужчины обнаружены порезы, происхождение которых сейчас выясняют следователи. По предварительным данным, смерть наступила за сутки до того, как Александра обнаружили», — сообщил собеседник.

Обстоятельства смерти и возможный криминальный след сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета.

Александр Сафьян родился 24 марта 1975 года. Он рос в творческой семье. Его мама и отец были одногруппниками в ГИТИСе. В 90-х он также поступил в ГИТИС на актёрское отделение, которое закончил в 1996 году. Ещё во время учебы в 1995 году Александр попал в модельный бизнес по совету своей знакомой по институту. В самой первой съёмке вместе с Александром участвовала Ольга Куриленко. Дальше карьера шла по нарастающей. Александр попал на обложку популярного молодежного журнала «ОМ». После этого молодую звезду модельного бизнеса стали приглашать участвовать в модных показах. Александр принимал участие в показах Дирка Биккембергса, Сергея Зверева и других. Также в начале 2000-х по всей Москве висели рекламные баннеры известной газировки с лицом Александра.