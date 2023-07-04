Москва, 4 июля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России отразили десять атак ВСУ на донецком направлении, сообщил 4 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, атаки противника были отражены в районах населённых пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное Донецкой народной республики (ДНР).

В ходе боёв на этом направлении, уточнил Конашенков, за сутки потери ВСУ составили до 290 украинских военных. Кроме того, были уничтожены две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Также в районе населённого пункта Выемка в ДНР был уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее российские войска успешно отразили девять атак противника на донецком направлении в зоне СВО. Украинские войска пытались атаковать в районах населённых пунктов Золотарёвка (ЛНР), Водяное, Первомайское и Клещеевка (ДНР). Подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили атаки.