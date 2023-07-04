Донецк, 4 июля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Два украинских самолёта Су-25 были сбиты средствами противовоздушной обороны в ДНР и Запорожской области. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Минобороны России.

По её данным, в течение суток средствами противовоздушной обороны были сбиты два украинских самолёта Су-25 около населённых пунктов Георгиевка ДНР и Орехов Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что средства противовоздушной обороны России сбили в районе населённого пункта Каменка Херсонской области украинский самолёт Су-27. За сутки было перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

15 июня ВС России уничтожили два украинских истребителя Су-27 в Донецкой Народной Республике, а 8 июня российские бойцы сбили из противозенитного комплекса украинский Су-25 на херсонском направлении.