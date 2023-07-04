Москва, 4 июля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. На донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 290 военнослужащих. Об этом 4 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Конашенков.

Также он добавил, что противник потерял две боевые машины пехоты, два пикапа, девять автомобилей, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и «Акация», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Кроме того, в районе населённого пункта Выемка в ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Конашенков также отметил, что подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили десять атак ВСУ около населённых пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Клещеевка, Ягодное, Первомайское, Водяное и Опытное (ДНР).

Как передавало ИА Регнум, 3 июля Конашенков сообщил, что российские войска успешно отразили девять атак противника на донецком направлении. При этом противник потерял до 260 военнослужащих, один танк, три бронемашины, пять пикапов, самоходную гаубицу М109 Paladin и САУ «Гвоздика».