Париж, 4 июля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Более половины военнослужащих ВСУ, прошедших военное обучение в одной из прибалтийских стран, погибли или пропали после отправки на артёмовское направление, пишет французская газета Figaro.

Иван Шилов ИА Регнум

«Больше половины украинцев, обученных и отправленных на бахмутский (артёмовский) фронт, потом не подавали признаков жизни», — сообщил газете французский инструктор, говоря об обучении украинцев в одной из прибалтийских армий.

Он также добавил, что сейчас наблюдаются случаи посттравматического стресса у инструкторов. В связи с этим, пишет газета, важно, чтобы конфликт не сказался на французских военных.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения.

Министр отметил, что Вооружённые силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику и этим существенно снижают его наступательный потенциал.