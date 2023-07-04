Москва, 4 июля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Китай отложил запланированный на следующую неделю визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, которое приводит Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«К сожалению, китайские коллеги проинформировали нас о том, что осуществить визит в запланированные даты на следующей неделе больше не представляется возможным», — заявил, в частности, Массрали.

Агентство Bloomberg со ссылкой на посла ЕС в Китае Хорхе Толедо сообщило 4 июля, что Боррель на следующей неделе посетит Китай для встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и другими официальными лицами. Посол ЕС в КНР также добавил, что, вероятно, в сентябре стороны продолжат ведение диалога в области экономики и торговли.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз столкнётся с серьёзными проблемами, если будет придерживаться сокращения экономических связей с Китаем. По словам Сийярто, совместное будущее ЕС и Китая зависит от готовности Европы обратиться к здравому смыслу.