Москва, 19 июля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) из новых регионов уже в 2023 году получат до 2 млрд рублей льготных кредитов. Первые соглашения в рамках программы господдержки нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» подписали предприниматели Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Всего в 2023–2025 годах объем кредитования МСП Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей составит порядка 10 млрд рублей.

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«Для МСП было очень важно получить доступ к льготным кредитам, к доступным средствам на текущую деятельность, на развитие. Если промышленность — это основа будущего, то малый и средний бизнес — это то, чем живем сейчас, какие цены в аптеках, какой выбор продуктов и насколько они доступны», — подчеркнул глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Донецк.

По словам министра, льготные кредиты на любые цели бизнеса уже сегодня доступны всем сферам предпринимательской деятельности новых регионов.

Соглашение, запустившие кредитование малому бизнесу в новых регионах, подписали Минэкономразвития России и «Промсвязьбанк» (ПСБ) на площадке ХХVI Петербургского международного экономического форума. По оценке председателя ПСБ Петра Фрадкова, финансирование по пониженным ставкам получат несколько сотен компаний. «Кредитование на комфортных условиях, предлагаемое ПСБ, Минэкономразвития и Корпорацией МСП, обеспечит дополнительный импульс для таких сфер деятельности, как розничная и оптовая торговля, строительство, производство, логистика, медицина, образование и других жизненно важных направлений деятельности малого и среднего бизнеса», — пояснил Петр Фрадков.

Кредит в 50 млн рублей по госпрограмме уже получило предприятие, обеспечивающее жителей Донецкой Народной Республики медикаментами через свою сеть аптек. Другая компания, занимающаяся оптовой торговлей продуктами питания, получит кредит в 30 млн рублей. «Есть задача и у нас как региона раскрыть потенциал и выйти на сомообеспечение, и у федерального центра — как можно быстрее помочь, чтобы Донбасс мог полноценно экономически развиваться. Льготное кредитование — это то, чего наши предприниматели очень долго были лишены. Работать в замкнутом пространстве, без набора банковских инструментов очень тяжело. Они это прошли», — отметил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Еще одно соглашение было подписано в Запорожской области. «Запорожская область является перспективным регионом Российской Федерации в части развития малого и среднего предпринимательства. Только на сегодняшний день на налоговый учет в нашем регионе поставлен 8601 субъект, в том числе 3102 юридических лица и 5499 индивидуальных предпринимателей», — проинформировал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Запорожское предприятие, которое специализируется на поставках пшеницы и подсолнечного масла, в том числе на экспорт, получит льготный кредит в 9 млн рублей. «Финансирование по льготным ставкам предоставляет бизнесу больше возможностей, чтобы успешно вести свою деятельность, закупать товары, оплачивать аренду, расширять ассортимент своей продукции, выходить в новые регионы и многое другое», — подчеркнул заместитель председателя ПСБ Константин Басманов. Он отметил также, что заключение первых соглашений с компаниями будет иметь положительный эффект и для обычных граждан, которым за счет развития предпринимательства станет доступен больший выбор товаров и услуг.

Предприниматели из новых регионов как никто знают, что такое работать под обстрелами, сталкиваться с диверсантами, подрывом имущества.

Индивидуальный предприниматель Андрей К. из Донбасса работает в сфере розничной торговли продовольствием. Говорит, что в случае получения кредитования с господдержкой обновит торговое оборудование, витрины, а также сделает ремонт фасада, который пострадал в результате попадания снаряда.

Предприятие Сергея М. занимается производством сыра. «Конечно, в первую очередь, нуждаюсь в грантовой поддержке в силу снижения спроса и покупательской способности в ДНР. Мы также хотели бы получить кредит на закупку нового оборудования. Но для получения кредита необходимо обеспечение, а не все предприниматели могут его предоставить, кроме того, процент по кредиту для нас — значительный. О мерах поддержки нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» нам известно. Ждем принятия законопроекта, который позволит попасть в реестр МСП тем, кто еще не включен из-за отсутствия отчетности за 2022 год в соответствии со стандартами Российской Федерации», — пояснил Сергей. В случае получения льготного кредита предприятие намеренно закупить оборудование для расширения производственной линии. Это позволит выйти на новые рынки сбыта за пределами республики.

Жительница ДНР Наталья Т. организовала предприятие по производству одежды. Говорит, что в связи с тяжёлым положением в республике финансовая поддержка в виде льготного кредитования будет как нельзя кстати. «Мы сможем приобрести новые раскройные машины и высокоскоростные оверлоки, расширить производство трикотажных изделий и другой продукции нашего предприятия», — поделилась предпринимательница. Об участии в национальном проекте и о мерах поддержки, которые предоставляются Корпорацией МСП в рамках этого проекта, Наталья узнала от коллег из Ростовской области. Предпринимательница считает, что пониженная льготная процентная ставка по кредиту облегчит ситуацию с финансовыми ресурсами предприятия.

Условиями программы предусмотрено финансирование предпринимательской деятельности на сумму до 50 млн рублей на любые цели по ставке 10% сроком до трех лет. В качестве обеспечения по кредитам используется механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Благодаря использованию механизма предприниматели могут покрывать до 50% от суммы кредита. Для бизнеса новых территорий, как и других регионов, поручительства бесплатны, а процедура их получения — бесшовна. Корпорация МСП уже довела лимит «зонтичного» поручительства с повышенным уровнем потерь в размере 500 млн рублей до ПСБ.

«Уверен, всё это поможет нашему бизнесу влиться в единую экономическую цепочку России, развиваться самим и продвигать достижения своего региона», — подчеркнул председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.