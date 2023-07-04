Санкт-Петербург, 4 июля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор в размере 100 рублей в сутки. Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующий закон, сообщает 4 июля пресс-служба администрации Петербурга.

РИА Новости/Александр Гальперин

В пресс-службе отметили, что сбор вводится с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года в качестве эксперимента по развитию курортной инфраструктуры Петербурга. До апреля он будет нулевым.

За одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице) сбор составит 100 рублей на одного человека, начиная с 1 апреля 2024 года.

Эксперимент проводится в целях «сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма».

Средства от уплаты курортного сбора поступят в городской бюджет и будут направлены на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников в своём Telegram-канале пояснил, что нулевой сбор будет действовать в течение переходного периода, чтобы органы власти и бизнес успели подготовиться к новым требованиям.

Законом предусмотрен значительный объём льгот, добавил Корабельников.

Как сообщало ИА Регнум, Ставропольский, Краснодарский и Алтайский края стали первыми участниками эксперимента по введению курортного сбора в России, действующего до конца 2024 года. В этом списке был и Крымский полуостров, но по решению Госсовета Крыма регион исключили из эксперимента. Кроме того, курортный сбор решено ввести в Санкт-Петербурге и в федеральной территории «Сириус».