Уфа, 4 июля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. В селе Бурибай в Хайбуллинском районе Башкирии состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект общей стоимостью строительства 85,5 млн рублей реализован в рамках государственно-частного партнерства. Как сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, из них 37,6 млн рублей составили инвестиции Бурибаевского горно-обогатительного комбината. Остальные средства поступили из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Помимо этого, комбинат выделил 5,5 млн рублей на проектные работы и столько же — на приобретение спортивного оборудования.

Пресс-служба УГМК В селе Бурибай состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса

Работников Бурибаевского ГОКа и всех жителей села Бурибай со знаменательным событием поздравил первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Тимур Герасимов. От имени главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и премьер-министра правительства республики Андрея Назарова он поблагодарил участников проекта за плодотворную совместную работу. «Благодаря активной позиции и действенной помощи УГМК появляются новые социальные объекты. Этот красивый, современный ФОК, который по своим характеристикам может принимать соревнования федерального уровня, — результат слаженных действий промышленников и всех уровней власти», — сказал Тимур Герасимов.

Пресс-служба УГМК В селе Бурибай состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса

Пресс-служба УГМК В селе Бурибай состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса

Глава администрации Хайбуллинского района Рустам Шарипов выразил благодарность всем, кто приложил усилия к строительству данного объекта, и отдельно Бурибаевскому горно-обогатительному комбинату за помощь и поддержку в реализации проекта: «Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса — это долгожданное и очень радостное событие для жителей села Бурибай и всего района. Молодежь ориентируется на высокие результаты, поэтому открытие такого объекта в сельской местности особенно важно. Новый спорткомплекс, безусловно, станет центром притяжения для всех любителей спорта и здорового образа жизни, хорошей стартовой площадкой для спортсменов. Поздравляю всех и желаю успехов спортсменам, тренерам».

Пресс-служба УГМК В селе Бурибай состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса

«Важно создавать все условия, чтобы у каждого жителя села была возможность заниматься спортом и укреплять свое здоровье. Сегодняшнее событие — это знак нашего неравнодушия к будущему детей, это вклад в здоровый образ жизни бурибаевцев, это символ совместного созидания на благо района и его жителей. Мы живем в стремительно меняющемся мире. Наше время — это время обновления, время действий и реальных дел. Мы продолжаем решать социальные задачи, объединяя наши усилия и возможности», — подчеркнул в своем выступлении генеральный директор АО «Бурибаевский ГОК» Рустам Аблаев.

Пресс-служба УГМК В селе Бурибай состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса

В построенном и оборудованном в соответствии с современными стандартами двухэтажном спортивном комплексе общей площадью почти 2 тыс. кв. м ежедневно смогут заниматься 588 человек. На первом этаже ФОК находятся спортивный зал, раздевалки, тренерские, медпункт, на втором — фитнес-зал, тренажерный зал, раздевалки, комната уборочного инвентаря. Одновременно в спортзале смогут заниматься 22 человека, в зале общей физподготовки — 27 человек.

Пресс-служба УГМК В селе Бурибай состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса

Закончилась праздничная церемония открытия нового спортивного объекта показательными выступлениями юных спортсменов и соревнованиями между цехами Бурибаевского ГОКа по волейболу и настольному теннису.

Пресс-служба УГМК В селе Бурибай состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса