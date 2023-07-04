Москва, 4 июля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 июля встретится с выпускниками Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, на встрече выступят выпускники пятого потока программы развития кадрового резерва.

После глава государства проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет программа социального развития регионов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы стартовало обучение социальных координаторов для фонда «Защитники Отечества».