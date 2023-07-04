Москва, 4 июля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Все дроны, которые атаковали Москву, были уничтожены или нейтрализованы, это абсолютный факт. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Известия/Дмитрий Коротаев

Журналисты поинтересовались у него, считают ли в Кремле, что удалось повысить уровень защищённости Москвы.

«Мы, конечно же, не можем давать профессиональную оценку работы нашей системы защиты от подобных нападений. Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт», — заявил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, утром 4 июля в районе Кубинки Московской области упал беспилотник самолётного типа. Его падение произошло на территории одного из военных объектов. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Специалисты проводят осмотр территории.

Несколько авиарейсов, прибытие которых намечалось во Внуково утром 4 июля, перенаправили в другие аэропорты Москвы. По данным Росавиации, ограничения по приёму и выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково были продлены до 08:00 мск.

Ещё три беспилотника были сбиты в Новой Москве в районе посёлков Валуево и Кубинка, а также в Калужской области. В районах падения обломков беспилотников работают оперативные службы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку беспилотников в Новой Москве и Подмосковье актом терроризма Киева. Она указала на то, что мировому сообществу нужно осознать, что Британия, США и Франция, которые являются постоянными членами СБ ООН, финансируют террористический режим.