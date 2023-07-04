Стало известно о состоянии режиссёра Александра Митты
Врачи сообщили о тяжёлом состоянии режиссёра «Таёжного романа» Александра Митты
Москва, 4 июля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Народный артист России, режиссёр Александр Митта находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в Боткинской больнице.
РИА Новости/Владимир Песня
Режиссёр Александр Митта
По информации агентства, состояние режиссёра на сегодняшний день оценивается как тяжёлое, сознание ясное, пациент дышит самостоятельно.
Как передавало ИА Регнум, 3 июля стало известно, что народный артист России Александр Митта попал в реанимацию. Он родился в Москве 28 марта 1933 года, окончил режиссёрский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии. Митта также работал над фильмами «Таёжный роман» и «Экипаж».