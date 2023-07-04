Москва, 4 июля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Народный артист России, режиссёр Александр Митта находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в Боткинской больнице.

РИА Новости/Владимир Песня Режиссёр Александр Митта

По информации агентства, состояние режиссёра на сегодняшний день оценивается как тяжёлое, сознание ясное, пациент дышит самостоятельно.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля стало известно, что народный артист России Александр Митта попал в реанимацию. Он родился в Москве 28 марта 1933 года, окончил режиссёрский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии. Митта также работал над фильмами «Таёжный роман» и «Экипаж».