Москва, 4 июля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Мясо медведя может быть безопасным для человека, только если прошло тщательную термическую обработку высокими температурами, иначе есть риск заразиться опасным для людей заболеванием — трихинеллёзом, из-за которого и пострадали жители Забайкальского края. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев, комментируя случаи массовой госпитализации в Забайкалье после употребления мяса медведя.

VALDRIN XHEMAJ/EPA/TASS Медедь

Как отметил врач Хухрев, мясом медведя практически невозможно отравиться — только если его не хранили с нарушениями и оно не испортилось естественным образом — но от употребления медвежатины можно заразиться опасным для человека трихинеллёзом.

«Медведь же падальщик, любит гниль. Поэтому у медведей внутри часто живут паразиты трихинеллы, от которых можно избавиться только при тщательном приготовлении медвежьего мяса. Если была недостаточная термическая обработка мяса, то эти паразитические черви попадают в организм человека и вызывают множественные поражения», — рассказал Хухрев.

Врач отметил, что трихинеллёз — довольно опасное для человека заболевание. Оно может поражать мышечные ткани, а также негативно отражаться на работе органов человека. Острые фазы заболевания приводят к осложнениям, которые могут вызвать пневмонию, поражение ЖКТ или нервной системы.

«Поражает почти все органы, вызывает воспаления и иммунную реакцию. Может поразить и критические органы, например, сердечную мышцу. Вывести его из организма человека достаточно сложно», — поделился врач.

Хухрев рассказал, какие характерные признаки сопровождают заболевание и какие симптомы укажут человеку на заражение. По словам врача, человеку нужно насторожиться, если вдруг у него начали проявляться сильные аллергические реакции. Также признаками будут непрекращающиеся боли в мышцах, отеки лица и тела, высокая температура, головные боли, а также крапивница и аллергический кашель. Как отметил врач, проявления зависят от того, какой орган подвергся поражению.

«Инкубационный период же может длиться примерно месяц. Получается, что пострадавшие в Забайкалье могли съесть заражённое мясо ещё в начале или середине июня. И тем, кто также ел ту медвежатину, но у них пока не проявились симптомы, стоит уже сейчас обратиться в больницу», — отметил Хухрев.

Врач добавил, что если в течение двух месяцев с момента употребления в пищу заражённого продукта человек не обратился за медицинской помощью, то не исключён и летальный исход. По словам специалиста, при тяжёлом течении уровень смертности достигает 30%. Также врач добавил, что степень тяжести зависит от количества съеденного заражённого мяса.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля в селе Куанда Забайкальского края девять человек обратились за медицинской помощью после употребления мяса медведя. К утру 4 июля количество обратившихся в больницу возросло до 11. Отмечается, что среди пострадавших есть двое несовершеннолетних. В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что пострадавшие заразились трихинеллёзом. По данным ведомства, заболевшие и лица с подозрением госпитализированы. У них нет отравления. В качестве причины заболевания в ведомстве указали употребление мяса дикого медведя, не прошедшего ветеринарную экспертизу и нужную термическую обработку.