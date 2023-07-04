Херсон, 4 июля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В Херсонской области успешно ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации, которая возникла после подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС. Об этом 4 июля сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Врио Губернатора Херсонской области

По его словам, в Новокаховском городском округе специалисты завершили все восстановительные работы, вода полностью сошла. В Голопристанском и Алёшкинском муниципальных округах остаются частично подтопленными шесть населённых пунктов и восемь тысяч жилых домов, добавил глава региона.

Он уточнил, что основные усилия сотрудников спасательного ведомства и коммунальных служб направлены на принудительный спуск воды с последующей специальной обработкой зданий, восстановлением связи и газо-, энерго-, водоснабжения.

Глава региона отметил, что в зону ЧС было доставлено свыше 600 тонн бутилированной питьевой воды.

По его словам, более десяти тысяч человек получили материальную помощь по 10 тысяч рублей, продолжается приём заявлений на все виды финансовых выплат.

Как передавало ИА Регнум, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817426" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Новокаховском округе завершили работы по ликвидации последствий ЧС

13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что Россия не была заинтересована в разрушении Каховской гидроэлектростанции, а ВСУ длительное время стремились разрушить ГЭС и обстреливали её с помощью ракет. Он отметил, что непосредственно перед разрушением гидроэлектростанции не было особенно сильных взрывов, но украинская сторона постоянно наносила удары по ГЭС. Наводнение нанесло ущерб российским территориям. Кроме того, авария помешала ВСУ проводить наступление в этом регионе, а для российской армии это направление было желательным, пояснил он.