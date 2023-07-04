Нью-Дели, 4 июля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали совместную Нью-Делийскую декларацию, сообщили 4 июля в секретариате объединения.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указано в документе, страны — члены ШОС подтверждают ненаправленность организации против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем.

Кроме того, ШОС выступает за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития.

Как сообщало ИА Регнум, в ШОС входят восемь стран — Россия, Китай, Индия, Пакистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, Иран и Белоруссия проходят процедуры вступления в организацию, а Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателя.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает проект Нью-Делийской декларации Шанхайской организации сотрудничества.

По мнению российского лидера, реализация пакета документов и решений, подготовленных к саммиту, внесёт весомый вклад в укрепление стратегического партнёрства в рамках ШОС.