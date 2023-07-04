Самара, 4 июля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В Самаре задержан мужчина, который 3 июля вечером выбросил из салона автомобиля женщину с перерезанным горлом, сообщила 4 июля пресс-служба СУ СК России по Самарской области в своём Telegram-канале

СУ СК России по Самарской области

По данным следствия, 3 июля на одной из улиц Самары было обнаружено тело женщины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти.

Очевидцы происшествия сообщили «Известиям», что инцидент произошёл на улице Водников. Чёрный внедорожник затормозил около одного из домов, после чего водитель выбросил раненую женщину на проезжую часть и скрылся. Отмечается, что, когда прохожие вызывали скорую, потерпевшая была ещё жива, однако очень скоро умерла из-за серьёзной кровопотери.

Через некоторое время в другой части города был обнаружен автомобиль, принадлежавший погибшей.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в смерти женщины. «Им оказался 21-летний мужчина, проживающий на территории другого субъекта РФ. Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области на территории Республики Татарстан и доставлен в город Самару», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.

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