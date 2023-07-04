Москва, 4 июля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Министерство финансов разработало программу фронтального сокращения расходов бюджета, сообщают «Ведомостей» со ссылкой на источник.

Отмечается, что глава Минфина Антон Силуанов предложил всем ведомствам сократить расходы на 10% по статьям, не связанным с исполнением обязательств государства.

Министерство объясняет необходимость такого сокращения расходов растущим разрывом между расходами и доходами. Однако участники заседания правкомиссии «отреагировали в основном негативно» на предложения Силуанова, уточнила газета.

Министерство финансов не учитывало в своей программе ряд факторов, среди которых ускорение ВВП, сильная динамика доходов, а также изменившиеся реалии по курсу рубля, пишут «Ведомости».

Как сообщало ИА Регнум, по предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета России в январе–марте составил 2,4 триллиона рублей Объём расходов федерального бюджета в первом квартале 2023 года составил 8077 миллиардов рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 34%.

При этом в ведомстве добавили, что объём доходов федерального бюджета в январе–марте 2023 года составил 5677 миллиардов рублей, что на 21% ниже объёма поступлений доходов в январе–марте 2022 года.