Симферополь, 4 июля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова устранён. На пунктах досмотра в сторону Краснодарского края ожидают около пяти-шести автомашин. Об этом 4 июля сообщил ТАСС.

Известия/Александр Полегенько

Отмечается, что, согласно данным на 12:00 мск, пробка со стороны Крыма на подъезде к Крымскому мосту в сторону Краснодарского края была полностью устранена.

Уточняется, что следующие с территории полуострова в Краснодарский край автотранспортные средства распределяются на пункте досмотра, сотрудники службы безопасности быстро проводят досмотровые мероприятия.

По информации журналистов, прохождение досмотра с минимальным комплектом вещей занимает около шести-семи минут.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко заявил, что длина автомобильной пробки на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края достигла девяти километров. В обратном направлении, по словам министра, затор в это же время составлял 0,2 км, время ожидания в очереди сократилось до 15 минут.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов 3 июля заявил, что на Крымском мосту в ближайшее время планируется организация дополнительных пунктов досмотра. По его словам, туристическая отрасль в Крыму полностью готова к приёму большого количества туристов.