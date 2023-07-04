Киев, 4 июля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Владимир Зеленский готов полностью уничтожить ВСУ ради невыполнимой цели по захвату Крыма. Об этом 4 июля заявил бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.

Global Look Press/James McGill/Keystone Press Agency Владимир Зеленский

По его словам, у Зеленского очень тяжёлая ситуация, поскольку ВСУ очень слабо продвигаются, Запад обманул его с членством в НАТО, а украинцы всё меньше хотят вступать в его армию.

Соскин отметил, что слова Зеленского о том, что конфликт не закончится, пока Украина не захватит Крым, показывают его невменяемость и готовность отправить всю армию на полное уничтожение.

«Зеленский, очнись, какая победа? Кто-нибудь может его образумить? Он уже не понимает, что говорит», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Зеленский заявил, что мирные переговоры по Украине возможны, если президент России Владимир Путин отступит к границам 1991 года, в которые, по его мнению, входят и Донбасс, и Крым. Это заявление вызвало раздражение пользователей Twitter.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 3 июля заявила, что Россия никогда не позволит каких-либо наступлений на Крым и Севастополь.