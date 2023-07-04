Вашингтон, 4 июля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что останется на своём посту до 1 октября 2024 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Таким образом, полномочия Столтенберга продлеваются в четвертый раз.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Столтенберг на пресс-конференции в Гааге заявил, что не стремится к тому, чтобы его полномочия продлили. Должность он занимает уже девять лет.

Полномочия Столтенберга на посту генсека, истекающие 30 сентября, продлят ещё на год — до октября 2024 года. Члены альянса попросили его остаться на посту, поскольку не смогли достичь консенсуса относительно кандидатуры преемника.