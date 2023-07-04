Москва, 4 июля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ опасаются ездить на иностранной технике, так как считают, что российские военные охотятся на поставляемые Западом образцы. Об этом сообщил попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям боятся туда залазить по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в неё летит всё подряд», — цитирует его РИА Новости.

Пленный предположил, что российские бойцы объявили охоту на западную технику.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения.

Министр отметил, что ВС России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику и этим существенно снижают его наступательный потенциал.