Мелитополь, 4 июля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли медицинский склад под Мелитополем, сообщил 4 июля представитель оперативных служб Запорожской области.

РИА Новости/Сергей Аверин

«Около 10:00 ВСУ произвели обстрел Акимовки. Удары пришлись по медицинскому складу», — сказал представитель ведомства РИА Новости.

Он уточнил, что в результате обстрела ранения получили четыре волонтёра. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Как передавало ИА Регнум, украинская армия готовится ко второму этапу контрнаступления на запорожском направлении. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, оно может начаться в ближайшие дни.

Кроме того, в Запорожской области ВСУ ввели резервы на ореховском участке линии фронта, но российские военные отражают попытки штурма. ВСУ при поддержке танков и под прикрытием артиллерии идут на штурм в районе села Работино с целью прорвать линию обороны и попытаться захватить город Токмак.