Москва, 4 июля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Савеловский суд Москвы отказался снять арест с имущества Валерии Чекалиной (блогер Лерчек) и её супруга. Об этом сообщил ТАСС.

Станислав Красильников/ТАСС Валерия Чекалина (известная под ником Лерчик)

«В суд поступила жалоба адвоката Чекалиных Константина Третьякова на отказ следователя снять арест с имущества, изъятого при обыске у Чекалиных. Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить жалобу Третьякова без удовлетворения», — приводит агентство слова судьи Дмитрия Зозули.

Отмечается, что речь идёт о снятии ареста с автотранспортных средств Rolls-Royce, принадлежащих Чекалиным, которые были изъяты в ходе обыска в их доме под Красногорском в Подмосковье.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая адвокат Константин Третьяков сообщил, что блогеры Валерия и Артём Чекалины погасили задолженность по налогам 3 мая. По его словам, поскольку все их счета были арестованы, то деньги для этого они взяли взаймы и полностью оплатили 311 млн рублей.

По данным следствия, в апреле 2021 года блогеры отмыли более 130 млн рублей, добытых преступным путём. Они приобрели на них валюту США, тем самым замаскировали связь легализованных денег с преступным источником их происхождения. В материалах дела указано, что денежные средства были легализованы через финансовые операции в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению ими.

Ранее суд в рамках расследования уголовного дела арестовал более 311 млн рублей на банковских счетах Артёма и Валерии Чекалиных.