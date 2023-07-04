Москва, 4 июля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Ахматовский районный суд Грозного приговорил супругу бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по делу о применении насилия к полицейскому и мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС.

Елена Афонина/ТАСС Зарема Мусаева

«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно к отбытию Мусаевой определить наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — приводит агентство слова судьи Мусы Эдиева.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля 2022 года стало известно, что в Чечне возбудили дело против задержанной в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой, которая является супругой бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева и матерью оппозиционеров братьев Ибрагима и Абубакара. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что своим поведением Зарема Мусаева заработала себе на реальный срок. По словам чеченского лидера, женщину трижды вызывали в полицию как свидетеля для дачи показаний по делу о мошенничестве. Однако она не являлась. В итоге 20 января в Нижнем Новгороде произошло её задержание и принудительная доставка в Чечню.

Правозащитники полагают, что Мусаеву и членов её семьи преследуют из-за критики властей Чечни. Рамзан Кадыров заявил, что вся семья Янгулбаевых является террористами, и потребовал выдать России остальных её членов, находящихся за границей.