Москва, 4 июля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Московский производитель «Новая орбита» запускает линию по изготовлению медно-алюминиевых теплообменников. Так, локализация производства драйкулеров на предприятии вырастет до 99%, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московская компания начала выпуск теплообменников

Драйкулеры — это агрегаты для охлаждения технологического оборудования за счет окружающей среды. Использование драйкулеров позволяет сбрасывать большие объемы тепла с минимальными затратами электроэнергии.

«Основной компонент драйкулеров — медно-алюминиевые теплообменники, которые ранее компания «Новая орбита» импортировала из Европы», — пояснил Овчинский. Он добавил, что для достижения технологического суверенитета было принято решение повысить степени локализации производства этих агрегатов с помощью запуска новой технологической линии. «В ближайший год мощности компании позволят выйти на объем производства около 100 тысяч киловатт по холоду», — подчеркнул он.

Драйкулеры используются в централизованных системах кондиционирования воздуха, для охлаждения серверных помещений, а также в стекольной, химической, пищевой, нефтегазовой и многих других отраслях промышленности.

«Новая орбита» планирует также запуск линии по производству микроканальных теплообменников, которые применяются как конденсаторы холодильных установок.

Компания специализируется на разработке и производстве промышленного холодильного оборудования для различных отраслей промышленности. «Новая орбита» выпускает драйкулеры (сухие градирни), компрессорные холодильники с водяным и воздушным охлаждением, рабочие, циркуляционные и дренирующие насосные станции, открытые и закрытые резервуары, фильтрующие станции, а также теплообменное оборудование.