Москва, 4 июля, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку действий российского руководства во время попытки вооружённого мятежа.

Известия/Андрей Эрштрем

«Мы это высоко ценим. Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской организации. И эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми», — сказал российский лидер на саммите ШОС.

Также он отметил, что российский народ сейчас сплочён как никогда, россияне выступили единым фронтом против попытки вооружённого мятежа. «В нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован», — подчеркнул он.

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