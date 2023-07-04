Москва, 4 июля, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Россия предложила преобразовать региональную антитеррористическую структуру Шанхайской организации сотрудничества в универсальный центр противодействия всем угрозам в регионе. Об этом 4 июля заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС, который проходит в режиме видео-конференц-связи.

Известия/Павел Волков

Он подчеркнул, что приоритетом ШОС должны оставаться противодействие экстремизму и религиозному радикализму, антитеррор, пресечение наркотрафика и других видов контрабанды, а также борьба с бандформированиями.

«Хочу напомнить о российском предложении — преобразовать региональную антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр, который занимался бы реагированием на весь спектр угроз безопасности», — добавил российский лидер.

Российский лидер отметил, что одной из ключевых задач совместной работы является поддержание безопасности в странах-участницах.

«Мы начали свою деятельность именно с этого направления деятельности, мы будем усиливать это направление», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также отметил, что традиционно в фокусе внимания ШОС находится ситуация в Афганистане.

«Ситуация, которая, к сожалению, не становится менее напряжённой», — отметил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин, выступая на открытии саммита ШОС в Нью-Дели, также заявил, что против России развязана гибридная война, но россияне сплочены как никогда. Глава государства также поблагодарил лидеров стран ШОС за поддержку, которую они выразили Москве в момент попытки мятежа.

Также российский лидер отметил, что страны Шанхайской организации сотрудничества твёрдо привержены формированию миропорядка, основанного на международном праве.

13 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва оставляет за собой право применить дополнительные меры безопасности в ответ на враждебную политику Запада. Она указала, что в условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести «стратегическое поражение» рассчитывать на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер было бы примером легкомыслия и необоснованной самоуверенности.