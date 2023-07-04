Москва, 4 июля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Попытка спровоцировать очередной конфликт возле российских границ — это желание США, которому пока слепо подчиняются Эстония и её руководство. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Евгений Ашихмин/ Sputnik/РИА Новости

Ранее лидер эстонской партии Koos («Вместе») Олег Иванов в интервью изданию Baltnews заявил, что России нужно быть готовой к провокации со стороны Эстонии из-за строительства баз НАТО под Санкт-Петербургом. Он рассказал, что базы альянса будут расположены всего в ста километрах от российского города, а их строительство завершится в течение двух лет. Поэтому, как он заметил, стоит ждать военной провокации со стороны Эстонии.

По мнению военного политолога Глазунова, Эстонии не за чем провоцировать Россию, но как стране, входящей в блок НАТО, ей приходится подчиняться всем решениям США.

«Это в духе США. Но очень надеюсь, что у Эстонии хватит благоразумия не подчиняться слепо и полностью политике Вашингтона. Сейчас вся элита Прибалтики находится под покровительством США, поэтому делают то, что им скажут американцы, тем более они дают деньги на армию, вооружение», — рассказал Глазунов.

Военный политолог не исключил вероятности, что США могут так повлиять на эстонское правительство, что они, как и Украина, окажутся втянуты в вооружённый конфликт с Россией. И, как отметил эксперт, пока власти республики, не задумываясь о безопасности своих граждан, активно продвигают русофобскую политику во благо своему денежному процветанию.

«Если начнут такой конфликт, то смогут ли они продержаться хотя бы пару дней? Кстати, Збигнев Бжезинский (бывший американский политик. — Прим. ред.) сказал, что если Россия войдёт в Прибалтику, то возьмёт её за три дня. А эстонские элиты будут думать не о своих гражданах, а о счетах в американских банках, как бы больше заработать денег на войне», — отметил Глазунов.

Схожей точки зрения придерживается старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Он подчеркнул, что уже сейчас Эстония активизирует и наращивает напряжённость в отношениях с Россией.

«Руководство Эстонии не задумывается о состоянии настоящего и будущего своей страны, а находится в антироссийском угаре. Не думают об инстинктах самосохранения. Вызывает сожаление и то, что они предоставляют свои земли как плацдарм для НАТО. Ситуация же не в пользу Эстонии, им бы следовало стремиться к компромиссу», — подчеркнул Оленченко.

Политолог напомнил, что на территории Эстонии находится ряд инфраструктур НАТО, что свидетельствует об усугублении положения и отдалении от России. Однако, по мнению Оленченко, любые военные угрозы со стороны Таллина не будут существенны для Москвы, так как ни со стороны моря, ни со стороны суши или воздуха республика не имеет тактического преимущества перед Россией.

Ранее, в 2022 году, Таллин прекратил выдавать россиянам визы с целью обучения и виды на жительство. Такие же меры власти приняли и в отношении граждан Белоруссии. С этого времени граждане не могут, получив визу в другой стране ЕС, приехать и работать в Эстонии без эстонский визы.

В начале июня 2023 года на границе России со странами — членами НАТО решили сформировать отряды содействия обороне. Как отметил глава Псковской области Михаил Ведерников, оперативные отряды содействия обороне и безопасности будут в первую очередь создаваться в муниципалитетах на границах с Эстонией и Латвией.