Москва, 4 июля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Участвующий в спецоперации депутат Народного хурала Бурятии Намсарай Намсараев. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба парламента республики.

«Народный Хурал Республики Бурятия» Депутат Народного хурала Бурятии Намсарай Намсараев

«Депутат Народного хурала Бурятии Намсарай Намсараев, участвующий в СВО, 2 июля получил ранение в бою», — сказано в информации, распространенной пресс-службой.

В релизе приводятся слова депутата, рассказавшего обстоятельства получения ранения. По его словам, прямо перед ним в блиндаже взорвалась мина, осколки которой попали в грудь и зашли под бронежилет. В результате боец потерял много крови и получил контузию.

Отмечается, что депутат отправился в зону СВО в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, в зоне специальной военной операции на Украине погибли главы участковых и территориальных избирательных комиссий, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что многие члены избирательных комиссий России ушли на фронт, в том числе в качестве добровольцев и мобилизованных. По её словам, они служат очень достойно, и уже есть награждённые.