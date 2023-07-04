Москва, 4 июля, 2023, 11:41 — ИА Регнум. В Москве стартовал эксперимент по подключению электросамокатов к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в своём Telegram-канале.

Известия/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что тестирование проводится при участии Департамента транспорта Москвы, Минпромторга России, Центра организации дорожного движения правительства Москвы, АО «ГЛОНАСС», АО «НИИМА «Прогресс» и «ИТ-Резерв».

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, результаты данного пилотного проекта по использованию «ЭРА-ГЛОНАСС» и оснащению личных электросамокатов такими устройствами вместе с изменениями в правилах дорожного движения лягут в основу безопасного передвижения личных средств индивидуальной мобильности.

«При въезде на определенные участки Москвы самокаты будут автоматически снижать скорость, обеспечивая соблюдение правил, безопасность пешеходов и всех участников дорожного движения. Для этого электросамокаты оснащены специальными трекерами российского производства, подключенными к «ЭРА-ГЛОНАСС», ― заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

Эксперимент будет проходить до конца прокатного сезона самокатов. В рамках инициативы в столице появятся различные зоны ограничения максимальной скорости средств индивидуальной мобильности ― до 10 км/ч, 15 км/ч и 20 км/ч. Например, на тротуарах, пешеходных переходах и в парках.

Как передавало ИА Регнум, с 1 марта 2023 года вступили в силу новые правила дорожного движения, которые ограничили максимальную скорость средств индивидуальной мобильности до 25 км/ч. Данные изменения призваны уменьшить риски возникновения тяжелых дорожно-транспортных происшествий и сделать данный вид транспорта более безопасным.

4 июля газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в адрес депутата Госдумы Александра Якубовского («Единая Россия») сообщила, что Министерство транспорта России предложило внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов, нарушивших правила дорожного движения.

Почти шесть из десяти граждан России (59%), опрошенных сервисом SuperJob, поддержали введение ограничения скорости для электросамокатов, а также установление возрастного потолка для лиц, управляющих такими транспортными средствами. Среди женщин оказалось больше всего сторонников ограничений — 67% (против 54% среди мужчин). Кроме того, новые меры получили более сильную поддержку со стороны родителей, чем среди тех людей, которые не имеют детей (64% против 56%).